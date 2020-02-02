«Что творишь, родная!» Муж Ласицкене эмоционально отреагировал на успешный прыжок супруги

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене отметила бурную реакцию супруга, Владаса Ласицкаса, на её победу на турнире «Битва полов» в Москве.
«Спасибо, «Битва полов»! Как всегда, всё супер. Ну а муж-комментатор — просто огонь», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».
Преодолев планку на высоте 2,04 м, Мария показала лучший результат сезона в мире. Владас комментировал соревнования и эмоционально воспринял такое достижение.
«Ой-ой-ой-ой! Что творишь, родная! Два и четыре… До свидания всем. Завершаю всё», — сказал в эфире Ласицкас.
Предыдущий лучший результат сезона принадлежал украинке Ярославе Могучих, которая накануне прыгнула на 2,02 на турнире в Карлсруэ.
Ласицкене в 2020 году не имеет допуска на международные старты из-за санкций против Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которой грозит исключение из международной федерации. Выдача допусков российским легкоатлетам для выступления в качестве нейтральных спортсменов приостановлена.
- 2 февраля 2020
-
12:16
-
11:39
-
10:41
-
09:46
-
09:11
-
08:45
- 1 февраля 2020
-
23:46
-
22:01
-
21:44
-
21:12
-
20:42
-
20:27
-
19:39
-
18:41
-
18:22
-
18:02
-
17:50
-
16:44
-
15:23
-
15:14
-
12:30
-
11:57
-
11:34
-
11:25
-
10:55
-
10:14
-
09:20
-
00:22
- 31 января 2020
-
23:56
-
23:20
-
22:46
-
22:32
-
22:13
-
22:05
-
22:03