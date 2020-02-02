«Что творишь, родная!» Муж Ласицкене эмоционально отреагировал на успешный прыжок супруги

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене отметила бурную реакцию супруга, Владаса Ласицкаса, на её победу на турнире «Битва полов» в Москве.



«Спасибо, «Битва полов»! Как всегда, всё супер. Ну а муж-комментатор — просто огонь», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».

Преодолев планку на высоте 2,04 м, Мария показала лучший результат сезона в мире. Владас комментировал соревнования и эмоционально воспринял такое достижение.

«Ой-ой-ой-ой! Что творишь, родная! Два и четыре… До свидания всем. Завершаю всё», — сказал в эфире Ласицкас.

Предыдущий лучший результат сезона принадлежал украинке Ярославе Могучих, которая накануне прыгнула на 2,02 на турнире в Карлсруэ.

Ласицкене в 2020 году не имеет допуска на международные старты из-за санкций против Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которой грозит исключение из международной федерации. Выдача допусков российским легкоатлетам для выступления в качестве нейтральных спортсменов приостановлена.