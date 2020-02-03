Солдатова не выступит на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Анна Дьяченко, личный тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, заявила, что спортсменка ещё не набрала форму и пропустит этап Гран-при в Москве.

Московский этап Гран-при пройдёт с 7 по 9 февраля.

«Александра Солдатова не выступит на московском Гран-при, потому что не восстановилась», — приводит слова Дьяченко ТАСС.

Солдатова была включена в предварительный состав сборной России на чемпионат мира 2019 года, который проходил в Баку с 16 по 22 сентября. Но за несколько дней до старта она была заменена Селезнёвой. Солдатова 8 сентября потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.

21-летняя Солдатова также является четырёхкратной чемпионкой мира. На чемпионатах Европы Александра трижды выигрывала золотую медаль.