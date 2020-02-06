Солдатова — о попытке самоубийства: глупо сделала
Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала госпитализацию после попытки самоубийства.
«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — приводит слова Солдатовой телеграм-канал Mash.
Спортсменка сама пришла в Морозовскую больницу в Москве, где врачи, оценив её состояние, решили прибегнуть к госпитализации. Также сообщается, что в машине скорой помощи на пути в НИИ Склифосовского Солдатова вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем.
На чемпионатах мира Александра также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Врачи оценивают состояние Солдатовой как удовлетворительное
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