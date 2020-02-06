Глава ФГР: иностранные тренеры не хотят ехать в Россию, ничем не заманишь

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что исполком ФГР принял отставку Эдуарда Кокшарова с поста главного тренера мужской сборной России.
«Отставка Кокшарова принята и подтверждена полномочиями исполкома, но на сегодня решения по главному тренеру нет. Мы вынуждены определиться со всеми кадровыми решениями и стратегическими планами до 1 апреля. В круг претендентов на должность главного тренера входят российские и зарубежные специалисты. Если касаться фамилий, то это Воронин, Торгованов, Максимов, а также ряд иностранных тренеров.
На чемпионате Европы я разговаривал с тремя состоявшимися тренерами и могу с горечью признать: ничем не заманишь. Ни деньгами, ни условиями, ни квартирами, ни машинами. Не хотят ехать в Россию. Это тоже определённый показатель нынешнего состояния дел», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Кокшаров работал со сборной России с июля 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира–2019 (14-е место) и чемпионат Европы–2020 (22-е место). Сборная России после неудачного выступления на чемпионате Европы–2020 потеряла шансы попасть на Олимпийские игры в Токио.
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