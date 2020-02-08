Лыжница Непряева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась женская спринтерская гонка классическим стилем. Россиянка Наталья Непряева стала второй. Победительница и призёры одновременно пересекли финишную черту, и места определялись с помощью фотофиниша. Первенство было отдано шведке Линн Сван, бронзовым призёром стала ещё одна представительница Швеции Йонна Сундлинг.
Для Непряевой, занимающей второе место в общем зачёте Кубка мира, это третий спринтерский подиум в сезоне-2019/2020.
Ещё одна россиянка Ольга Кучерук, 30-й квалифицировавшаяся в четвертьфинал, стала шестой в своём забеге. Наталья Матвеева уступила Кучерук одну позицию в отборе и не прошла квалификацию.
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