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Лыжница Непряева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Лыжница Непряева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась женская спринтерская гонка классическим стилем. Россиянка Наталья Непряева стала второй. Победительница и призёры одновременно пересекли финишную черту, и места определялись с помощью фотофиниша. Первенство было отдано шведке Линн Сван, бронзовым призёром стала ещё одна представительница Швеции Йонна Сундлинг.

Для Непряевой, занимающей второе место в общем зачёте Кубка мира, это третий спринтерский подиум в сезоне-2019/2020.

Ещё одна россиянка Ольга Кучерук, 30-й квалифицировавшаяся в четвертьфинал, стала шестой в своём забеге. Наталья Матвеева уступила Кучерук одну позицию в отборе и не прошла квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
08 февраля 2020, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:23.54
2
Наталья Непряева
Россия
+0.08
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.10
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