Лыжница Непряева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась женская спринтерская гонка классическим стилем. Россиянка Наталья Непряева стала второй. Победительница и призёры одновременно пересекли финишную черту, и места определялись с помощью фотофиниша. Первенство было отдано шведке Линн Сван, бронзовым призёром стала ещё одна представительница Швеции Йонна Сундлинг.

Для Непряевой, занимающей второе место в общем зачёте Кубка мира, это третий спринтерский подиум в сезоне-2019/2020.

Ещё одна россиянка Ольга Кучерук, 30-й квалифицировавшаяся в четвертьфинал, стала шестой в своём забеге. Наталья Матвеева уступила Кучерук одну позицию в отборе и не прошла квалификацию.