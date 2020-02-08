Солдатова показала растяжку после слухов о попытке суицида

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала свою растяжку перед тренировкой.
«Мои утренние потягушки», — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Солдатова.
Видео доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
На текущей неделе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Солдатова не выступит в соревновательной части Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем, а позже появилась информация, что гимнастка госпитализирована после попытки суицида. Солдатова и её тренер Анна Дьяченко опровергли эту новость, заявив, что врачи просто оказали помощь Александре, порезавшейся при приготовлении завтрака.
9 февраля Солдатова должна выступить в гала-представлении, которое завершит этап Гран-при в Москве.
- 8 февраля 2020
-
22:36
-
21:44
-
21:32
-
21:00
-
20:32
-
20:06
-
19:57
-
19:43
-
19:25
-
18:58
-
18:38
-
18:25
-
18:02
-
17:52
-
17:30
-
16:37
-
16:30
-
15:35
-
15:19
-
14:21
-
13:59
-
12:59
-
12:17
-
12:12
-
11:48
-
11:43
-
11:34
-
11:08
-
10:40
-
10:33
-
09:33
-
09:01
-
02:29
-
01:33
-
01:02