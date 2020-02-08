Солдатова показала растяжку после слухов о попытке суицида

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала свою растяжку перед тренировкой.

«Мои утренние потягушки», — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Солдатова.

Видео доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

На текущей неделе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Солдатова не выступит в соревновательной части Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем, а позже появилась информация, что гимнастка госпитализирована после попытки суицида. Солдатова и её тренер Анна Дьяченко опровергли эту новость, заявив, что врачи просто оказали помощь Александре, порезавшейся при приготовлении завтрака.

9 февраля Солдатова должна выступить в гала-представлении, которое завершит этап Гран-при в Москве.