Исинбаева поздравила Дюплантиса с обновлением мирового рекорда в прыжках с шестом

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала обновление мирового рекорда по прыжкам с шестом в помещении шведом Арманом Дюплантисом.
«Поздравляю Армана с его великолепной работой и новым мировым рекордом! Потрясающий и зрелищный прыжок! Впереди ещё много мировых рекордов!
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Отдельные поздравления его нынешнему и моему бывшему менеджеру Дэниэлю Вессфельдту! Молодцы!» — написала Елена в своём «инстаграме».
20-летний Дюплантис на международном турнире в Торуни (Польша) преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров 16 сантиметров.
Напомним, Исинбаева продолжает удерживать мировой рекорд по прыжкам с шестом на открытом воздухе среди женщин (5,06 метра, 2009).
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