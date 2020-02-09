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Исинбаева поздравила Дюплантиса с обновлением мирового рекорда в прыжках с шестом

Исинбаева поздравила Дюплантиса с обновлением мирового рекорда в прыжках с шестом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала обновление мирового рекорда по прыжкам с шестом в помещении шведом Арманом Дюплантисом.

«Поздравляю Армана с его великолепной работой и новым мировым рекордом! Потрясающий и зрелищный прыжок! Впереди ещё много мировых рекордов!

Отдельные поздравления его нынешнему и моему бывшему менеджеру Дэниэлю Вессфельдту! Молодцы!» — написала Елена в своём «инстаграме».

20-летний Дюплантис на международном турнире в Торуни (Польша) преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров 16 сантиметров.

Напомним, Исинбаева продолжает удерживать мировой рекорд по прыжкам с шестом на открытом воздухе среди женщин (5,06 метра, 2009).

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