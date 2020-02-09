Норвежский журналист: Большунов сильно прибавил в тактике и делает всё что захочет

Норвежский журналист NRK Торгейр Бьёрн прокомментировал победу лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Он отметил, что российский спортсмен восполнил один из главных пробелов и стал более мудрым на дистанции.



«Он сильно прибавил в тактике. В прошлом сезоне русские очень много теряли из-за неправильной стратегии. Но поработали над этим. Теперь же Большунов делает всё что захочет», — отметил Бьёрн.



В итоговом протоколе Александр опередил норвежца Сьюра Рёте лишь на 0,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин, четвёртым — его соотечественник Андрей Мельниченко.



По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 395 очков опережает главного преследователя — Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.

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