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Норвежский журналист: Большунов сильно прибавил в тактике и делает всё что захочет

Норвежский журналист: Большунов сильно прибавил в тактике и делает всё что захочет
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский журналист NRK Торгейр Бьёрн прокомментировал победу лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Он отметил, что российский спортсмен восполнил один из главных пробелов и стал более мудрым на дистанции.

«Он сильно прибавил в тактике. В прошлом сезоне русские очень много теряли из-за неправильной стратегии. Но поработали над этим. Теперь же Большунов делает всё что захочет», — отметил Бьёрн.

В итоговом протоколе Александр опередил норвежца Сьюра Рёте лишь на 0,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин, четвёртым — его соотечественник Андрей Мельниченко.

По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 395 очков опережает главного преследователя — Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.

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