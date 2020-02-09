Ласицкене обновила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на легкоатлетическом турнире «Русская зима».

Ласицкене второй раз за неделю обновила лучший результат сезона в мире, преодолев с третьей попытки высоту 2,05 м — это личный рекорд спортсменки в помещении. Уже в ранге победительницы соревнований Ласицкене трижды прыгала на 2,07, но не сумела преодолеть планку.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Анна Чичерова с результатом 1,96 м. Третьей стала Кристина Королёва, преодолевшая планку на высоте 1,91 м.

Ласицкене согласилась выступить на «Русской зиме» после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которого добивалась Мария. На международных соревнованиях в зимнем сезоне Ласицкене не имеет возможности выступать из-за отсутствия допуска.