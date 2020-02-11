Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.

«Я была потрясена, когда мне сказали о её положительном допинг-тесте. Я знаю Йенси Франссон как очень честного и открытого человека. Мы встречались несколько раз. Я не могла поверить, что это правда», — приводит слова Каллы Expressen.

Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка и шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира и 10-кратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.

Франссон завоевала золото (2012) и бронзу (2019) чемпионатов мира, а также золото (2018) и две бронзы (2008, 2019) чемпионатов Европы.