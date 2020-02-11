Йохауг отреагировала на обнаружение допинга у призёра Олимпийских игр Франссон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, отбывшая дисквалификацию за допинг, рассказала о своей реакции на известие о положительном допинг-тесте бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведки Йенни Франссон.

«Жаль, что так произошло. Однако я не связана с этим делом, не знаю, что она принимала и каков будет исход. Но это очень неприятно для спорта и для неё лично. Других комментариев до того, как я вникну в суть дела, у меня не будет», — приводит слова Йохауг Expressen.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции лыжница сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована на 18 месяцев.

В пробе 32-летней Франссон были обнаружены следы метилтестостерона. Спортсменка заявила, что приняла препарат по ошибке.

Aftonbladet — о допинговом скандале с Франссон: такого не бывает даже в России