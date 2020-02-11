Шведский журналист: Франссон нужно наказать жёстче, чем Йохауг

Шведский журналист Томас Петтерссон прокомментировал допинговый скандал вокруг бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон. В пробе 32-летней спортсменки были обнаружены следы метилтестостерона. Шведка заявила, что приняла препарат по ошибке, так как кто-то подмешал его в её спортивный напиток.

«У шведского спорта ещё не было столь сомнительного имиджа. Норвегия и Терезе Йохауг ждали почти год до итогового вердикта. Один год потрясений, навешивания ярлыков и вопросов. Теперь очередь Швеции.

Между делами Йохауг и Франссон есть некоторые сходства, но есть и существенное отличие. Именно поэтому Франссон нужно наказать жёстче, чем Йохауг. Терезе с первого дня объясняла, как клостебол попал в её организм. У неё также было несколько смягчающих обстоятельств, когда она явно следовала совету врача национальной команды. Для Йенни Франссон пока что нет никаких смягчающих обстоятельств. Как и логичного объяснения», — приводит слова Петтерссона Expressen.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции лыжница сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована на 18 месяцев.

Aftonbladet — о допинговом скандале с Франссон: такого не бывает даже в России

Йохауг отреагировала на обнаружение допинга у призёра Олимпийских игр Франссон