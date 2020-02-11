Россиянин Лабазанов стал серебряным призёром ЧЕ по греко-римской борьбе

Россиянин Ибрагим Лабазанов стал серебряным призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Риме (Италия).
Лабазанов, выступающий в весовой категории до 63 кг, в финале уступил Максиму Негоде из Беларуси со счётом 8:9. Бронзовые награды завоевали украинец Ленур Темиров и представитель Венгрии Эрик Торба.
Таким образом, в активе сборной России теперь две медали. Ранее серебряным призёром в весе до 55 кг стал Виталий Кабалоев. В финальной схватке он проиграл болгарину Эдмонду Армену Назаряну со счётом 3:7.
Лабазанов является трёхкратным чемпионом России по греко-римской борьбе.
Соревнования по греко-римской борьбе продлятся до 12 февраля. Затем состоится турнир по вольной борьбе.
Чемпионат Европы в Риме завершится 16 февраля.
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