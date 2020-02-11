Российский борец Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ в весовой категории до 87 кг

Российский боец греко-римского стиля Александр Комаров завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы, который проходит в Риме (Италия).

Комаров выступает в весовой категории до 87 кг. В схватке за бронзу он взял верх над турком Метеханом Башаром со счётом 3:1.

В активе сборной России теперь три награды. Ранее на чемпионате Европы серебряные медали завоевали Ибрагим Лабазанов (в весе до 63 кг) и Виталий Кабалоев (до 55 кг).

Комаров — чемпион России 2019 года. На прошлом чемпионате Европы Александр также стал бронзовым призёром. Тогда он выступал в весовой категории до 82 кг.

Соревнования по греко-римской борьбе продлятся до 12 февраля. Затем состоится турнир по вольной борьбе.

Чемпионат Европы в Риме завершится 16 февраля.

Россиянин Лабазанов стал серебряным призёром ЧЕ по греко-римской борьбе