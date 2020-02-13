Клебо выступит на «Ски Туре» менее чем через две недели после перелома
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо готов выступить на «Ски Туре», который стартует 15 февраля в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает издание NRK.
Напомним, 2 февраля стало известно, что лыжник сломал палец на руке. Неприятность произошла с ним в тот момент, когда он с друзьями пробивал по игровому автомату «Силомер».
«Врачи видят перелом на рентгене — за прошедшие дни с ним ничего не случилось. По их словам, риск рецидива травмы очень мал.
Да, палец будет болеть, но тренировки на лыжах прошли на удивление хорошо», — заявил Клебо.
В общем зачёте Кубка мира по лыжному спорту Йоханнес Хёсфлот занимает вторую строчку. Лидирующему россиянину Александру Большунову после 23 гонок он уступает 425 очков.
Клебо в шутку рассказал о плюсе сломанного пальца
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