Алексей Немов вошёл в совет попечителей регбийного клуба ЦСКА

По итогам ежегодного заседания попечителей регбийного клуба ЦСКА в состав совета был включён четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Алексей Немов.
«Мне кажется, что зрителям как раз не хватало такой контактной мужской игры. К тому же сейчас во главе регби-клуба ЦСКА стоит сильная фигура Алексея Митрюшина (президент регби-клуба ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Его страсть и желание развивать этот вид спорта сразу же передаются всем окружающим. Уверен, что в синергии с остальными членами попечительского совета нам удастся привести клуб к новым вершинам.
Буду очень стараться посмотреть с трибун игры предстоящего сезона. Зрители любят честность и здоровую конкуренцию. Лично мне интересно, как команда сможет себя проявить в дебютном сезоне в Премьер-лиге», — заявил Немов.
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