Россиянки Костенюк и Лагно сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

Российская шахматистка Александра Костенюк разошлась миром с соотечественницей, Екатериной Лагно, в партии седьмого раунда шахматного турнира в Сент-Луисе (США).
Россиянка Валентина Гунина проиграла Марии Музычук из Украины.
В других партиях седьмого тура грузинка Нана Дзагнидзе сыграла вничью с представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь, американка Ирина Круш разошлась миром с индийкой Хампи Конеру, Дронавалли Харика из Индии — с представительницей США Кариссой Йип.
Турнирная таблица после семи туров
1–2. Хампи Конеру, Цзюй Вэньцзюнь — по 4,5
3–5. Александра Костенюк, Мария Музычук, Нана Дзагнидзе — по 4
6–7. Екатерина Лагно, Дронавалли Харика — по 3,5
8–9. Карисса Йип, Ирина Круш — по 2,5
10. Валентина Гунина — 2.
Шахматный турнир в Сент-Луисе завершится 17 февраля.
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