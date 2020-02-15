Россиянки Костенюк и Лагно сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

Российская шахматистка Александра Костенюк разошлась миром с соотечественницей, Екатериной Лагно, в партии седьмого раунда шахматного турнира в Сент-Луисе (США).

Россиянка Валентина Гунина проиграла Марии Музычук из Украины.

В других партиях седьмого тура грузинка Нана Дзагнидзе сыграла вничью с представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь, американка Ирина Круш разошлась миром с индийкой Хампи Конеру, Дронавалли Харика из Индии — с представительницей США Кариссой Йип.

Турнирная таблица после семи туров

1–2. Хампи Конеру, Цзюй Вэньцзюнь — по 4,5

3–5. Александра Костенюк, Мария Музычук, Нана Дзагнидзе — по 4

6–7. Екатерина Лагно, Дронавалли Харика — по 3,5

8–9. Карисса Йип, Ирина Круш — по 2,5

10. Валентина Гунина — 2.

Шахматный турнир в Сент-Луисе завершится 17 февраля.