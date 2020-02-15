Сборная России по санному спорту досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ в Сочи

Сборная России по санному спорту досрочно гарантировала себе победу в медальном зачёте на домашнем чемпионате мира, который проходит в Сочи.

Медаль Екатерины Катниковой в соревнованиях женщин стала четвёртым золотом хозяев на соревнованиях. Всего разыгрывается семь комплектов наград. Отметим, что российские саночники впервые в истории выиграли медальный зачёт чемпионатов мира.

Накануне побед в спринтерских гонках добились Катникова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. 16 февраля первенство планеты завершат соревнования мужчин и командная эстафета.

Чемпионат мира по санному спорту впервые проходит в России (14—16 февраля). Спортсмены из 19 стран разыгрывают семь комплектов наград.