Сборная России по санному спорту досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ в Сочи
Сборная России по санному спорту досрочно гарантировала себе победу в медальном зачёте на домашнем чемпионате мира, который проходит в Сочи.
Медаль Екатерины Катниковой в соревнованиях женщин стала четвёртым золотом хозяев на соревнованиях. Всего разыгрывается семь комплектов наград. Отметим, что российские саночники впервые в истории выиграли медальный зачёт чемпионатов мира.
Накануне побед в спринтерских гонках добились Катникова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. 16 февраля первенство планеты завершат соревнования мужчин и командная эстафета.
Чемпионат мира по санному спорту впервые проходит в России (14—16 февраля). Спортсмены из 19 стран разыгрывают семь комплектов наград.
Саночница Катникова завоевала второе золото чемпионата мира в Сочи
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