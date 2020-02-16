Конькобежка Воронина — первая россиянка за 67 лет с мировым рекордом на дистанции 5000 м

Российская конькобежка Наталья Воронина, с мировым рекордом ставшая чемпионкой мира на отдельных дистанциях, стала первой российской спортсменкой, кому удалось установить лучший результат на этой дистанции.



67 лет назад обладательницей мирового рекорда в забеге на 5000 метров стала легендарная советская конькобежка 50-х годов мастер спорта СССР Римма Жукова.



Стоит отметить, что Воронина стала первой в истории женщиной, сумевшей преодолеть дистанцию 5000 м менее чем за 6 минут 40 секунд. Её результат — 6.39,01.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США

Женщины. 5000 м.



1. Наталья Воронина (Россия) – 6.39,01

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.41,184.

3. Эсме Виссер (Нидерланды) – 6.46,685…

10. Елена Сохрякова (Россия) — 6.59,582.