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Конькобежка Воронина — первая россиянка за 67 лет с мировым рекордом на дистанции 5000 м

Конькобежка Воронина — первая россиянка за 67 лет с мировым рекордом на дистанции 5000 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Наталья Воронина, с мировым рекордом ставшая чемпионкой мира на отдельных дистанциях, стала первой российской спортсменкой, кому удалось установить лучший результат на этой дистанции.

67 лет назад обладательницей мирового рекорда в забеге на 5000 метров стала легендарная советская конькобежка 50-х годов мастер спорта СССР Римма Жукова.

Стоит отметить, что Воронина стала первой в истории женщиной, сумевшей преодолеть дистанцию 5000 м менее чем за 6 минут 40 секунд. Её результат — 6.39,01.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США
Женщины. 5000 м.

1. Наталья Воронина (Россия) – 6.39,01
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.41,184.
3. Эсме Виссер (Нидерланды) – 6.46,685…
10. Елена Сохрякова (Россия) — 6.59,582.

Конькобежка Воронина с мировым рекордом завоевала золото ЧМ на дистанции 5000 м
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