Конькобежка Воронина с мировым рекордом завоевала золото ЧМ на дистанции 5000 м

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала золотую медаль чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США). Воронина первенствовала на дистанции 5000 м, установив мировой рекорд — 6.39,01. Впервые в истории женщина преодолела 5000 м менее чем за 6 минут и 40 секунд.
Забегом ранее с мировым рекордом финишировала чешка Мартина Сабликова, но её достижение не продержалось и 15 минут.
Для Ворониной это вторая медаль чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити. Ранее она стала третьей на дистанции 3000 м.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США
Женщины. 5000 м
1. Наталья Воронина (Россия) – 6.39,01
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.41,184.
3. Эсме Виссер (Нидерланды) – 6.46,685...
10. Елена Сохрякова (Россия) — 6.59,582.
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