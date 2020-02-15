Конькобежка Воронина с мировым рекордом завоевала золото ЧМ на дистанции 5000 м

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала золотую медаль чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США). Воронина первенствовала на дистанции 5000 м, установив мировой рекорд — 6.39,01. Впервые в истории женщина преодолела 5000 м менее чем за 6 минут и 40 секунд.

Забегом ранее с мировым рекордом финишировала чешка Мартина Сабликова, но её достижение не продержалось и 15 минут.

Для Ворониной это вторая медаль чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити. Ранее она стала третьей на дистанции 3000 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США

Женщины. 5000 м

1. Наталья Воронина (Россия) – 6.39,01

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.41,184.

3. Эсме Виссер (Нидерланды) – 6.46,685...

10. Елена Сохрякова (Россия) — 6.59,582.