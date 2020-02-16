FIS в виде исключения разрешила Клебо съездить к врачу в Тронхейм

Согласно правилам лыжной многодневки «Ски Тур», участники должны перемещаться между гонками на поезде. Однако Международная федерация лыжных гонок (FIS) сделает исключение для норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вынужден отправиться в Тронхейм для срочного медицинского осмотра сломанного пальца, сообщает Aftonbladet.

Перелом Клебо получил ещё накануне предыдущего этапа Кубка мира в Фалуне, который вынужден был пропустить. В «Ски Туре» Йоханнес стартовал с фиксирующей шиной, затем снял её, но занял при этом в первых гонках 31-е и 25-е места. Поездка в родной для Клебо Тронхейм необходима, так как именно там находится лечащий врач спортсмена. Йоханнесу также разрешили приехать в Оре, где 18 февраля пройдёт спринт свободным стилем, на машине.

Сам Клебо из-за низких результатов находится в раздумьях относительно дальнейшего участия в «Ски Туре».