Йохауг — о снятии Непряевой: печально, она главная соперница в борьбе за Кубок мира
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам среди женщин норвежка Терезе Йохауг разочарована снятием россиянки Натальи Непряевой с лыжной многодневки «Ски Тур». 24-летняя Непряева — вторая после норвежки в общем зачёте Кубка мира.
«Хорошо ли это? Нет, печально. С нетерпением ждала жёсткой борьбы с ней, именно её считала главной соперницей в борьбе за общий зачёт Кубка мира», – приводит слова Йохауг SVT.
По информации СМИ, Непряева простудилась в Москве, куда приезжала для оформления визы на североамериканские этапы, которыми завершится Кубок мира.
«Фигово всё». Лидер сборной России Непряева неожиданно снялась со «Ски Тура»
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