Йохауг — о снятии Непряевой: печально, она главная соперница в борьбе за Кубок мира

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам среди женщин норвежка Терезе Йохауг разочарована снятием россиянки Натальи Непряевой с лыжной многодневки «Ски Тур». 24-летняя Непряева — вторая после норвежки в общем зачёте Кубка мира.

«Хорошо ли это? Нет, печально. С нетерпением ждала жёсткой борьбы с ней, именно её считала главной соперницей в борьбе за общий зачёт Кубка мира», – приводит слова Йохауг SVT.

По информации СМИ, Непряева простудилась в Москве, куда приезжала для оформления визы на североамериканские этапы, которыми завершится Кубок мира.