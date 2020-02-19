Гонка через границу в «Ски Туре» не состоится

Масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из Сторлиена (Швеция) в Мерокер (Норвегия), запланированный в рамках «Ски Тура» на завтра, 20 февраля, не состоится, сообщает Expressen. Он будет заменён гонкой на 26 км в Мерокере. Ранее появилась информация, что формат соревнований может быть изменён из-за неблагоприятных погодных условий, однако затем организаторы заверили, что гонка через границу состоится.

Гонка между странами рассматривалась как самое яркое событие лыжной многодневки.

В общем зачёте многодневки «Ски Тур» у женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг. В мужских соревнованиях первым идёт норвежец Пол Голдберг. Россиянин Александр Большунов занимает второе место. «Ски Тур» завершится 23 февраля.

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