Голдберг: борьба за победу в «Ски Туре» закончена
Норвежский лыжник Пол Голдберг, потерявший лидерство в общем зачёте «Ски Тура» по итогам масс-старта в Мерокере (Норвегия), оценил своё выступление.
«Долгое время всё шло хорошо. Затем для борьбы за бонусные секунды нужно было сильно ускориться. Наверное, я перестарался. Я был недостаточно хорош. Борьба за победу в „Туре“ закончена, но ещё можно побороться за место повыше. В субботу я обязан выступить хорошо», — приводит слова Голдберга NRK.
Пол в масс-старте финишировал 12-м. Победителем гонки стал россиянин Александра Большунов, опередивший ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо — на 51 секунду. По итогам масс-старта Большунов возглавил общий зачёт многодневки. «Ски Тур» завершится 23 февраля.
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