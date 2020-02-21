Рёте: в пылу борьбы Большунов ударил меня палкой по лицу
Норвежский лыжник Сьюр Рёте сообщил, что во время масс-старта на лыжной многодневке «Ски Тур» россиянин Александр Большунов ударил его палкой по лицу.
«Он попал палкой по моим очкам. Я посмеялся. Когда такое происходит, реагируешь на удар. К счастью, на мне были очки. Я бы не сказал, что он атаковал меня, но мы были близко в пылу борьбы и ветер был очень сильным. Было непросто устоять на лыжах. Он не удержал равновесия и ударил меня палкой по лицу. Такое случается. Я особо не думаю об этом, но после таких ситуаций я как минимум не перестану бегать в очках. Это точно», — цитирует Рёте TV2.
Александр Большунов одержал победу в масс-старте, а Рёте не попал в топ-5. Александр по итогам гонки возглавил общий зачёт многодневки.
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