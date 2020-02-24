Гимнаст Поляшов выиграл упражнение на брусьях на первом этапе Кубка мира

В Мельбурне (Австралия) завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Россияне собрали полный комплект медалей в отдельных упражнениях. Владислав Поляшов завоевал золото на брусьях, Кирилл Прокопьев стал серебряным призёром в вольных упражнениях, Дарья Спиридонова выиграла бронзу на брусьях.
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Мельбурн, Австралия
Мужчины. Вольные
1. Сунхьюн Рю (Южная Корея) – 14,933.
2. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,600.
3. Милад Карими (Казахстан) – 14,200.
Брусья
1. Владислав Поляшов (Россия) – 15,200.
2. Юсуке Танака (Япония) – 15,166.
3. Фуон Тан Дин (Вьетнам) – 14,933.
Женщины. Брусья
1. Диана Варинская (Украина) – 13,733.
2. Джорджиа Годвин (Австралия) – 13,633.
3. Дарья Спиридонова (Россия) – 13,533…
6. Анастасия Иляьнкова (Россия) – 13,100.
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