Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнаст Поляшов выиграл упражнение на брусьях на первом этапе Кубка мира

Гимнаст Поляшов выиграл упражнение на брусьях на первом этапе Кубка мира
Другие / Прочие виды спорта 0

В Мельбурне (Австралия) завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Россияне собрали полный комплект медалей в отдельных упражнениях. Владислав Поляшов завоевал золото на брусьях, Кирилл Прокопьев стал серебряным призёром в вольных упражнениях, Дарья Спиридонова выиграла бронзу на брусьях.

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Мельбурн, Австралия
Мужчины. Вольные

1. Сунхьюн Рю (Южная Корея) – 14,933.
2. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,600.
3. Милад Карими (Казахстан) – 14,200.

Брусья

1. Владислав Поляшов (Россия) – 15,200.
2. Юсуке Танака (Япония) – 15,166.
3. Фуон Тан Дин (Вьетнам) – 14,933.

Женщины. Брусья

1. Диана Варинская (Украина) – 13,733.
2. Джорджиа Годвин (Австралия) – 13,633.
3. Дарья Спиридонова (Россия) – 13,533…
6. Анастасия Иляьнкова (Россия) – 13,100.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020