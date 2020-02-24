Гимнаст Поляшов выиграл упражнение на брусьях на первом этапе Кубка мира

В Мельбурне (Австралия) завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Россияне собрали полный комплект медалей в отдельных упражнениях. Владислав Поляшов завоевал золото на брусьях, Кирилл Прокопьев стал серебряным призёром в вольных упражнениях, Дарья Спиридонова выиграла бронзу на брусьях.

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Мельбурн, Австралия

Мужчины. Вольные

1. Сунхьюн Рю (Южная Корея) – 14,933.

2. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,600.

3. Милад Карими (Казахстан) – 14,200.

Брусья

1. Владислав Поляшов (Россия) – 15,200.

2. Юсуке Танака (Япония) – 15,166.

3. Фуон Тан Дин (Вьетнам) – 14,933.

Женщины. Брусья

1. Диана Варинская (Украина) – 13,733.

2. Джорджиа Годвин (Австралия) – 13,633.

3. Дарья Спиридонова (Россия) – 13,533…

6. Анастасия Иляьнкова (Россия) – 13,100.