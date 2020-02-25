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Балахничёв: не думаю, что история Фараха получит продолжение

Балахничёв: не думаю, что история Фараха получит продолжение
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв выразил мнение, что даже если обвинения британского легкоатлета Мо Фараха в употреблении допинга подтвердятся, спортсмену всё равно удастся избежать наказания.

«Расследование логично, учитывая тот факт, что Фара сотрудничал с Салазаром. То, в чём он подозревается, относится к юрисдикции Международной федерации лёгкой атлетики. Поэтому думаю, что для её главы Себастьяна Коу после всего произошедшего разобраться будет делом чести. Не предлагаю им поступить так же, как они поступили с Россией. Просто нужно потребовать соблюдения правил. Спортсмен никогда не сознается в применении запрещённых препаратов. Поэтому пусть Коу поступит честно.

У любой организации, которая выступает за жёсткие санкции против России, можно много такого найти… Не думаю, что история Фараха получит продолжение. Это война, и здесь есть «свои» и «чужие». Фара будет защищаться всеми способами: и политическими, и неполитическими», — цитирует Балахничёва «RT на русском».

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