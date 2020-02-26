Союз конькобежцев России готов предложить ISU провести ЧМ по шорт-треку в России

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявила, что организация намерена предложить Международному союзу конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира по шорт-треку в России, если такая возможность будет предоставлена.

Ранее ISU объявил, что чемпионат мира по шорт-треку, который должен состояться в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, отменён из-за эпидемии коронавируса.

«Мы предложим ISU как альтернативу провести чемпионат мира в России. Узнаем у них, будет ли такая возможность рассмотрена, проработаем вопрос. Если такая возможность будет обозначена, то постараемся оперативно направить предложение», — приводит слова Барышевой РИА «Новости».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.

Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.