Союз конькобежцев России готов предложить ISU провести ЧМ по шорт-треку в России

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявила, что организация намерена предложить Международному союзу конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира по шорт-треку в России, если такая возможность будет предоставлена.
Ранее ISU объявил, что чемпионат мира по шорт-треку, который должен состояться в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, отменён из-за эпидемии коронавируса.
«Мы предложим ISU как альтернативу провести чемпионат мира в России. Узнаем у них, будет ли такая возможность рассмотрена, проработаем вопрос. Если такая возможность будет обозначена, то постараемся оперативно направить предложение», — приводит слова Барышевой РИА «Новости».
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.
Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.
- 26 февраля 2020
-
12:41
-
12:09
-
11:20
-
10:56
-
10:16
-
09:09
-
00:50
-
00:25
- 25 февраля 2020
-
23:19
-
22:56
-
22:43
-
21:49
-
21:06
-
20:20
-
19:34
-
19:02
-
17:49
-
15:20
-
14:45
-
13:42
-
13:30
-
11:07
-
11:02
-
10:37
-
10:28
-
09:35
-
09:20
-
09:16
-
00:51
- 24 февраля 2020
-
23:54
-
23:24
-
20:37
-
19:04
-
18:13
-
17:37