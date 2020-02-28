Двукратная чемпионка Европы украинская бегунья Прищепа уличена в применении допинга

Украинская бегунья Наталья Прищепа сдала положительную допинг-пробу, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике в своём «твиттере».

В допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы запрещённого вещества гидрохлортиазида. До окончания разбирательств 25-летняя спортсменка отстранена от участия в соревнованиях. В случае дисквалификации Наталья пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Прищепа — двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018), победительница Европейских игр 2019 года. В 2013 году Наталья выиграла золото на юниорском чемпионате мира по лёгкой атлетике. Она является обладательницей государственных наград Украины.