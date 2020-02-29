Кулижников рассказал о причинах снятия с ЧМ в спринтерском многоборье

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о причинах снятия с чемпионата мира в спринтерском многоборье с после первого дня соревнований. Спортсмен занимал третье место после первого дня соревнований. Также снялись ещё двое россиян – Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.
«Всё прошло совсем неожиданно, ещё на 500 метров я понимал, что присутствует какая-то усталость, нехотение чего-то. Но я собрался, побежал, после первых 100 метров чувствовал уже, что что-то не так, ноги не едут, ещё что-то. На 1000 вообще полный провал. Мы с тренерским штабом решили сняться, дальше я не побегу.
Муштаков снялся, он заболел, я живу с ним, у меня лёгкое недомогание. Я себя чувствую просто… вышел на 1000, пробежал 300 метров — и всё! У меня такого никогда не было даже в самом плохом состоянии. Пока не понимаю дальнейшие планы на сезон, но поеду с командой в Амстердам на финал Кубка мира, потренируюсь, а там посмотрим», — приводит слова Кулижникова сайт «Матч ТВ».
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