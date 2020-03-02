ВФЛА признала обвинения по «делу Лысенко» в письме в World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о содержании и характере официального письма, направленного ВФЛА в World Athletics.

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

Также от себя лично и от имени ВФЛА я принёс извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности лёгкой атлетики в связи с делом Лысенко.

Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам.

Наша первоочередная задача сейчас — выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену», — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.