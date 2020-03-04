Двукратный призёр ОИ: норвежских лыжников нельзя наказывать за то, что они так хороши

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Оддвар Бро, трижды выигравший марафон в Хольменколлене, прокомментировал намерение FIS исключить эти соревнования из календаря.

«Если гонки на 50 км в Хольменколлене больше не будет, это станет трагедией. Тогда лыжные гонки как проверка сил закончатся. Может быть, в современных гонках это и не интересно. Я этого опасаюсь», — приводит слова Бро VG.

Оддвар также выразил недовольство сокращением квот для норвежцев.

«Это просто скандал, что норвежцам не дают выступать. У нас так много отличных лыжников. Норвежских лыжников нельзя наказывать за то, что они так хороши.

Раньше гонка на 50 км была особенной. Мне не нравится, что теперь лыжники выбирают, куда отправиться, чтобы было легче заработать очки», — сказал Бро.