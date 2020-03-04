Юрченко: запускается процесс восстановления и членства ВФЛА в World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу примет непосредственное участие в восстановлении в правах ВФЛА.



«Коу будет координировать те санкции, которые будут накладываться в связи с допинговыми скандалами, и начинать процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Запускается процесс восстановления и членства ВФЛА в World Athletics», — цитирует Юрченко «Матч ТВ».



Напомним, ВФЛА была исключена из World Athlerics в 2015 году после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отчёте содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.

Юрченко стал новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики