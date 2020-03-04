Клебо сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 410 очков

Лидер Кубка мира российский лыжник Александр Большунов по итогам спринтерской гонки на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия) продолжает возглавлять общий зачёт. Россиянин финишировал пятым, доведя общее количество своих очков до 2073.



Главный преследователь Большунова норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл спринт, итогом чего стали 100 набранных очков. Таким образом, его отставание от Александра сократилось до 410 очков.



В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

После 32 гонок



1. Александр Большунов (Россия) – 2073.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1663.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1238…

7. Сергей Устюгов (Россия) – 908…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.



Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно ознакомиться на «Чемпионате».

Клебо выиграл спринт на 12-м этапе Кубка мира. Большунов финишировал пятым