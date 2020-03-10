Тренеры назвали состав норвежских лыжников на этапы КМ в США и Канаде

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на североамериканские этапы Кубка мира, сообщает пресс-служба норвежской федерации.
В женскую команду вошли Майкен Касперсен Фалла, Тириль Уднес Венг, Ане Аппельквист Стенсет, Кристине Ставос Скистад, Терезе Йохауг, Хейди Венг и Рагниль Хага.
Мужской состав выглядит следующим образом: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Синдре Бьёрнестад Скар, Эмиль Иверсен, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Эйрик Брандсдаль, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер.
В Квебеке (Канада) 14 и 15 марта пройдут спринтерские гонки классическим и свободным стилем. В Миннеаполисе (США) – спринт свободным ходом. В Кэнморе (Канада) 20 марта пройдут масс-старты свободным стилем, а на следующий день – гонки преследования классикой.
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