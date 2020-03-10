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Лыжник Бессмертных: Большунов — уникум, он живёт только лыжами

Лыжник Бессмертных: Большунов — уникум, он живёт только лыжами
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал успехи соотечественника Александра Большунова в борьбе за победу в Кубке мира по лыжным гонкам.

«Саша, конечно, уникум. Он ни на что не распыляется, живёт только лыжами, зациклен на спорте. Он очень прибавил в коньковом ходе, уезжает здесь даже от норвежцев, которые считаются эталоном этого стиля. Я очень за Большунова рад, здорово, что у нас в стране появился такой гонщик.

Клебо проиграл марафон? Так давно понятно, что он не марафонец. Если посмотреть статистику его побед в Кубках мира, там будет процентов 80-90 спринтов. Большунов гораздо универсальнее и стабильнее: он и в спринте стабильно в финале, и все дистанции выигрывает или как минимум в тройке», – приводит слова Бессмертных «Спорт-экспресс».

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