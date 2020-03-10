Матчи российских волейбольных клубов в еврокубках отложены из-за коронавируса

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение перенести на неопределённый срок ответные матчи 1/4 финала мужской Лиги чемпионов «Перуджа» — «Факел» и женского Кубка вызова «Бусто-Арсицио» — «Динамо» Казань из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».
«Учитывая сложившуюся ситуацию, CEV считает, что самым безопасным и наиболее подходящим курсом действий будет отложить следующие матчи до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.
Обе встречи должны были состояться в Италии. Сперва матч казанского «Динамо» с «Бусто-Арсицио» планировали провести без зрителей, а затем хотели провести в Словении, но итальянских волейболисток не выпустили из страны. «Факел» также должен был сыграть с «Перуджей» без зрителей, но российский клуб уведомил CEV о невозможности поездки в Италию.
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