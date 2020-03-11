Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Легков — о победе Большунова: снятие норвежцев? В протоколе это не пишется

Легков — о победе Большунова: снятие норвежцев? В протоколе это не пишется
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу соотечественника Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Большунов досрочно стал победителем после того, как норвежская сборная отказалась от поездки на этапы Кубка мира, которые будут проходить в США и Канаде. После этого норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо лишился шансов догнать Большунова.

«Снятие норвежцев? В протоколе это не пишется. Надо радоваться досрочному «глобусу», а об остальном, что происходит, думать не надо. Мнение такое же, как и у всех, – счастье.

Александру нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться делу, как он делает это сейчас. Он может оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст», — цитирует Легкова РИА «Новости».

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020