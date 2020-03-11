Легков — о победе Большунова: снятие норвежцев? В протоколе это не пишется

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу соотечественника Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Большунов досрочно стал победителем после того, как норвежская сборная отказалась от поездки на этапы Кубка мира, которые будут проходить в США и Канаде. После этого норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо лишился шансов догнать Большунова.

«Снятие норвежцев? В протоколе это не пишется. Надо радоваться досрочному «глобусу», а об остальном, что происходит, думать не надо. Мнение такое же, как и у всех, – счастье.

Александру нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться делу, как он делает это сейчас. Он может оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст», — цитирует Легкова РИА «Новости».