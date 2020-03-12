Победитель этапов «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» заразился коронавирусом

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, выступающий за команду Мирового тура UAE Team Emirates, заразился коронавирусом, сообщает Velo News. Он принимал участие в «Туре ОАЭ», который был остановлен за два этапа до окончания после обнаружения коронавируса у двух итальянцев. Гавирия в настоящее время находится в больнице.
За карьеру 25-летний спортсмен выиграл два этапа «Тур де Франс» и пять этапов «Джиро д'Италия». В 2017 году на «Джиро» он первенствовал в очковой классификации.
Ранее российский велогонщик Дмитрий Страхов был госпитализирован в Абу-Даби (ОАЭ) с положительным тестом на коронавирус. Также коронавирус был диагностирован у велогонщика Игоря Боева.
Вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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