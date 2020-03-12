Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Победитель этапов «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» заразился коронавирусом

Победитель этапов «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» заразился коронавирусом
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, выступающий за команду Мирового тура UAE Team Emirates, заразился коронавирусом, сообщает Velo News. Он принимал участие в «Туре ОАЭ», который был остановлен за два этапа до окончания после обнаружения коронавируса у двух итальянцев. Гавирия в настоящее время находится в больнице.

За карьеру 25-летний спортсмен выиграл два этапа «Тур де Франс» и пять этапов «Джиро д'Италия». В 2017 году на «Джиро» он первенствовал в очковой классификации.

Ранее российский велогонщик Дмитрий Страхов был госпитализирован в Абу-Даби (ОАЭ) с положительным тестом на коронавирус. Также коронавирус был диагностирован у велогонщика Игоря Боева.

Вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Победитель этапа «Джиро д'Италия» скончался от заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020