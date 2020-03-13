Европейские турниры по гандболу приостановлены до 12 апреля

Европейская федерация гандбола (EHF) объявила о приостановке всех турниров, проводимых по эгидой организации, до 12 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. Запрет касается как матчей клубов, так и встреч национальных сборных.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.