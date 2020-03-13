Всемирная организация пляжного футбола отложила все соревнования до 1 июня 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба организации.
Решение затронет Кубок европейских чемпионов и Кубок вызова. Эти турниры должны были стартовать 29 и 30 мая в Португалии. Теперь начало передвинули на 1 июня.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.
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