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Олимпийская квалификация с участием российских гандболисток перенесена на июнь

Олимпийская квалификация с участием российских гандболисток перенесена на июнь
Другие / Гандбол 0

Олимпийский квалификационный турнир женских гандбольных сборных с участием российской команды, который должен был пройти в Дьёре (Венгрия) 20-22 марта, перенесён на июнь. Точные даты будут определены Международной федерацией гандбола (IHF) позднее, сообщает пресс-служба ФГР.

Ранее местные организаторы и IHF планировали провести его без зрителей. Однако сегодня принято решение перенести все олимпийские квалификации (три женских турнира и три мужских, намеченных на апрель) на июнь. Точные даты будут определены позже, с учетом изменения ситуации с распространением коронавируса.

Ранее EHF объявила о переносе на первую неделю июня матчей 3-го и 4-го туров квалификации чемпионата Европы 2020 года. Россиянки должны были сыграть 25 и 29 марта со сборной Сербии.

«Финал четырёх» женской Лиги чемпионов с участием команды «Ростов-Дон» и четвертьфинал Кубка вызова «Виктор» — «Бухарест» отложены до особого уведомления.

Матчи еврокубков и квалификации на чемпионат Европы по гандболу перенесены
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