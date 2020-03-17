Бэ оценил возможность вспышки коронавируса в Екатеринбурге из-за турнира претендентов

Норвежский шахматист и эксперт Торстейн Бэ прокомментировал информацию о том, что турнир претендентов в Екатеринбурге не будет отменён, несмотря на бушующую в мире пандемию коронавируса.

«Уже давно стало понятно, что турнир не намерены отменять, поэтому сейчас ситуация не кажется удивительной. Однако если смотреть на картину в целом, то немного странно, что шахматы не следуют за другими видами спорта, которые были остановлены.

Во время шахматной партии соперники могут сидеть напротив друг друга на протяжении семи часов. Турнир длится три недели. Если один из участников заразится, то, пожалуй, коронавирус может распространиться в Екатеринбурге", — приводит слова Бэ Dagbladet.

Турнир претендентов завершится 5 апреля. Победитель соревнований сыграет за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.