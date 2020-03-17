Отец Нортуга: когда делаешь что-то хорошее для русского, становишься популярным

Джон Нортуг, отец знаменитого норвежского лыжника Петтера Нортуга, выразил уверенность в том, что у сына не возникнет трудностей в России. Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира не смог вылететь на родину из России из-за отмены рейсов по причине пандемии коронавируса.
«Петтер вылетел в Россию до того, как ситуация стала критической. Он собирался посоревноваться с Легковым в лыжных гонках. Но всё отменилось. Петтер сейчас вместе с Легковым и Никитой Крюковым. Думаю, они очень хорошо защищены. Он здоров, но должен избегать переносчиков инфекции.
К Петтеру хорошо относятся в России. У него там очень высокий статус. Несколько лет назад он на старте гонки поздравил Устюгова с днём рождения, спев ему Happy Birthday. Это показывали по ТВ в России. Когда ты делаешь что-то хорошее для русского, то становишься популярным. Всё, что помогает убрать напряжённость между странами, является очень важным. Важно иметь хорошие отношения», — цитирует Джона Нортуга Dagbladet.
- 17 марта 2020
-
17:17
-
16:29
-
16:11
-
16:10
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:13
-
14:56
-
14:56
-
14:35
-
14:25
-
14:00
-
13:42
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:39
-
11:47
-
11:20
-
11:05
-
10:11
-
09:36
-
09:00
-
00:39
-
00:30
- 16 марта 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:47
-
22:33
-
22:10
-
21:57
-
21:34
-
21:27