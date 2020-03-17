Отец Нортуга: когда делаешь что-то хорошее для русского, становишься популярным

Джон Нортуг, отец знаменитого норвежского лыжника Петтера Нортуга, выразил уверенность в том, что у сына не возникнет трудностей в России. Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира не смог вылететь на родину из России из-за отмены рейсов по причине пандемии коронавируса.

«Петтер вылетел в Россию до того, как ситуация стала критической. Он собирался посоревноваться с Легковым в лыжных гонках. Но всё отменилось. Петтер сейчас вместе с Легковым и Никитой Крюковым. Думаю, они очень хорошо защищены. Он здоров, но должен избегать переносчиков инфекции.

К Петтеру хорошо относятся в России. У него там очень высокий статус. Несколько лет назад он на старте гонки поздравил Устюгова с днём рождения, спев ему Happy Birthday. Это показывали по ТВ в России. Когда ты делаешь что-то хорошее для русского, то становишься популярным. Всё, что помогает убрать напряжённость между странами, является очень важным. Важно иметь хорошие отношения», — цитирует Джона Нортуга Dagbladet.

Отец Нортуга: в России Петтер в надёжных руках

«Петтер не знает, когда сможет вернуться домой». Нортуг не смог вылететь из России