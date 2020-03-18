Организаторы подтвердили отмену «Евровидения»

Пресс-служба музыкального конкурса «Евровидение» подтвердила, что в 2020 году мероприятие проводиться не будет. Причиной отмены конкурса стала пандемия коронавируса.

«С большим сожалением сообщаем, что «Евровидение» в 2020 году в Роттердаме не состоится. В течение последних недель мы изучали различные альтернативные варианты проведения «Евровидения». К сожалению, неопределённая ситуация, вызванная распространением коронавируса в Европе, и ограничения, вводимые странами, вынудили принять сложное решение об отмене. Проведение «Евровидения» в таких условиях невозможно», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в 2021 году участниками станут всё те же музыканты и коллективы, которые должны были представлять свои страны в 2020 году. При этом им запретят использовать песни, подготовленные для конкурса в 2020 году.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big из Санкт-Петербурга. Для «Евровидения» была представлена песня Uno, которая сразу вышла в лидеры трендов на YouTube в России.

«Евровидение» должно было проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.