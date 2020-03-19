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Волейболистка Самадова и ЖВК «Ленинградка» разорвали контракт из-за коронавируса

Волейболистка Самадова и ЖВК «Ленинградка» разорвали контракт из-за коронавируса
Другие / Волейбол 0

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Самадова и ЖВК «Ленинградка» приняли решение о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Причиной такого решения стали введённые Азербайджаном меры по ограничению перемещения граждан в целях борьбы с распространением коронавируса.

«В связи с вводимыми иностранными государствами мерами по предотвращению распространения коронавируса, связанными с ограничениями перемещения граждан, Санкт-Петербург по взаимному соглашению с клубом досрочно покинула Елизавета Самадова», — сообщается в официальном заявлении «Ленинградки».

За «Ленинградку» Самадова выступала на протяжении двух последних сезонов. Её предыдущим клубом был «Савино дель Бене» из Италии.

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