Президент ВФЛА отреагировал на отказ звёзд участвовать в выборах в комиссию спортсменов

Президент ВФЛА Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию, касающуюся утверждения положения о комиссии спортсменов ВФЛА.

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова решили не участвовать в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА, посчитав, что руководство организации не прислушивается к их рекомендациям.



«Процесс формирования рабочих органов, учитывая реалии нашего дня (жёсткие требования World Athletics и те объективные условия, в которых мы находимся, когда цена ошибки очень велика), требует от всех нас внимательного и равновесного подхода. Не скрою, информация о том, что Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Сергей Литвинов не хотят участвовать в открытых выборах в состав комиссии, а Радион Гатауллин принял решение покинуть пост руководителя комиссии, меня удивила. Значит ли это, что наши топовые спортсмены не готовы к открытому, демократичному и честному диалогу, к которому они сами всех нас так настойчиво призывают?

Надеюсь, что это не так и, возможно, речь идет лишь об ошибках коммуникации и недопонимании между всеми участниками диалога.

Мне действительно очень жаль, что наши самые звёздные и заслуженные спортсмены отказались участвовать в выборах в комиссию спортсменов. Могу предположить, что они ещё передумают, я надеюсь на это. В любом случае я уверен, что состав комиссии, выбранный путем голосования и утверждённый президиумом, будет открыт, настроен на конструктивную работу и продуктивный диалог, а главное, будет в своей работе «заточен» на то, чтобы быть частью ВФЛА.

Уверен, открытые и демократичные выборы в состав комиссии спортсменов позволят нам сформировать рабочий орган ВФЛА, который станет действительно выразителем чаяний всех российских легкоатлетов и будет работать вместе с федерацией во благо развития нашего вида спорта», — цитирует заявление Юрченко официальный сайт ВФЛА.