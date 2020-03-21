MLB опубликовала ролик, наполненный улыбками. Он собрал 4,5 млн просмотров за сутки

Главная лига бейсбола (Major League Baseball) опубликовала позитивный ролик с моментами, вызывающими улыбку. На видео зрители поддерживают друг друга, отдают мячи, которые вылетают на трибуны, а игроки дарят фанатам сувениры.

«Потому что все мы могли бы улыбнуться», — говорится в подписи к видео в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» MLB.

За сутки видео собрало 4,6 млн просмотров. В комментариях пользователи стали выкладывать собственные фото со стадионов, где они улыбаются.

В настоящее время матчи MLB не проводятся из-за пандемии коронавируса. Пока не известно, когда возобновится чемпионат.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражённых.