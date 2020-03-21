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Губерниев показал волейбольные навыки с помощью рулона туалетной бумаги

Губерниев показал волейбольные навыки с помощью рулона туалетной бумаги
Другие / Волейбол 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в челлендже с туалетной бумагой. Высокорослый Губерниев показал навыки игры в волейбол, использовав вместо мяча рулон туалетной бумаги.

Видео доступно на «Чемпионате».

Федерация волейбола России одной из последних, только 20 марта, приостановила национальный чемпионат. Произошло это уже после того, как диагноз «коронавирус» был подтверждён у ведущего игрока казанского «Зенита» Эрвина Нгапета.

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Первым казанцем, заразившимся коронавирусом, стал один из лучших волейболистов мира Нгапет
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