Гроссмейстер Грищук высказался за приостановку турнира претендентов

Российский гроссмейстер Александр Грищук по окончании пятого тура турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, высказался за приостановку соревнований.
«Моя форма ужасна, я вообще не хочу играть во всей этой ситуации. Когда это всё начиналось, у меня не было чёткого мнения, но сейчас я уверен, что турнир следует остановить. Вся атмосфера здесь враждебна, с этими масками.
Неслучайно всё остальное остановлено. Мы — единственное крупное спортивное событие в мире, и я думаю, что его следует остановить и отложить.
Влияет ли на результаты ситуация с коронавирусом? Ботвинник прокомментировал бы это так: если вы заставите двух игроков играть стоя, то совсем не обязательно, что победитель выиграет сидя», — приводит слова Грищука пресс-служба соревнований в «Твиттере» chess24.com.
Грищук в пяти партиях набрал 2,5 очка и делит 3-5-е места с американцем Фабиано Каруаной и китайцем Ван Хао. Лидирует россиянин Ян Непомнящий в активе которого 3,5 очка.
- 22 марта 2020
-
19:31
-
19:00
-
18:42
-
18:25
-
18:10
-
17:26
-
16:06
-
15:37
-
14:21
-
13:25
-
13:03
-
09:42
-
09:00
-
08:31
-
06:20
-
02:01
-
00:30
-
00:02
- 21 марта 2020
-
23:11
-
22:43
-
21:22
-
21:00
-
20:41
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:12
-
16:55
-
16:16
-
15:54
-
15:38
-
15:25
-
14:50
-
14:32
-
14:18