Гроссмейстер Грищук высказался за приостановку турнира претендентов

Российский гроссмейстер Александр Грищук по окончании пятого тура турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, высказался за приостановку соревнований.

«Моя форма ужасна, я вообще не хочу играть во всей этой ситуации. Когда это всё начиналось, у меня не было чёткого мнения, но сейчас я уверен, что турнир следует остановить. Вся атмосфера здесь враждебна, с этими масками.

Неслучайно всё остальное остановлено. Мы — единственное крупное спортивное событие в мире, и я думаю, что его следует остановить и отложить.

Влияет ли на результаты ситуация с коронавирусом? Ботвинник прокомментировал бы это так: если вы заставите двух игроков играть стоя, то совсем не обязательно, что победитель выиграет сидя», — приводит слова Грищука пресс-служба соревнований в «Твиттере» chess24.com.

Грищук в пяти партиях набрал 2,5 очка и делит 3-5-е места с американцем Фабиано Каруаной и китайцем Ван Хао. Лидирует россиянин Ян Непомнящий в активе которого 3,5 очка.